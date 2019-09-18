Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Бени, Биби, vici: Ганц и Нетаньяху на выборах идут вровень

Решить, кто сформирует правительство Израиля должен президент страны
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Главный слайд
Начало статьи
Бени, Биби, vici: Ганц и Нетаньяху на выборах идут вровень
2019-09-17 18:51:11">
2019-09-17 18:51:11
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно первым экзит-поллам, на выборах в израильский кнессет правящая партия «Ликуд» и главная оппозиционная сила «Кахоль-Лаван» получают равное количество голосов — по 33-34 мандата. При этом, для формирования правительства ни у одного блока нет необходимого большинства — 61 из 120 мест. У правой коалиции «Ликуда» всего 57 мандатов, у их оппонентов — 55. Окончательное решение о том, кому доверить будущее страны в ближайшие дни примет президент Реувен Ривлин.

Для того, чтобы удержаться на премьерском посту, Биньямину Нетаньяху, очевидно, придётся договариваться с лидером получившей 10 мест партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдором Либерманом. Аналогичная ситуация складывалась на апрельских выборах — тогда Нетаньяху не хватило всего одного голоса.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: действующему премьеру удастся сколотить коалицию большинства благодаря своему международному авторитету. При этом новая каденция развяжет премьеру руки в отношении Палестины — он начнёт обещанную аннексию Иорданской долины и, возможно, окончательно ликвидирует автономию.

Израиль
Телевизионная трансляция результатов выборов

Телевизионная трансляция результатов выборов

Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

Полгода на сборы

Партия Нетаньяху по экзитполам уступает ближайшему конкуренту на выборах

Нынешняя предвыборная кампания в Израиле отличалась от апрельской тем, что и правящий «Ликуд», и идущая вровень с ним оппозиционная «Кахоль-Лаван» старались сыграть на негативных чувствах избирателей. Как подметила газета «Гаарец», лозунгом этих выборов могла бы стать фраза «Скажи мне, какое меньшинство ты ненавидишь, и я скажу за кого тебе голосовать». Так, на странице «Ликуда» в Facebook 11 сентября появилось сообщение, что арабы хотят захватить Израиль, «поработить и женщин, и детей». Позднее текст был удалён модератором, партия оправдывалась, что он появился по ошибке. Однако антиарабский настрой «Ликуда» это не меняет.

Партия экс-министра обороны Авигдора Либермана НДИ шла на выборы под антирелигиозными знамёнами. Политик позиционировал себя как единственного борца с засилием ультраортодоксальных сил в кнессете. Он выступал за разрешение гражданских браков (сейчас в стране признаются только союзы, заключённые при раввинате), а также за призыв в армию учеников иешив (религиозных школ). Как показывают данные экзит-поллов, тактика Либермана сработала — НДИ получает до 10 мандатов в кнессете и в очередной раз становится решающей силой. Это означает, что Нетаньяху придётся идти на уступки и уговаривать ортодоксальные партии согласиться на требования Либермана, чтобы в итоге добрать голоса до 61 мандата (пока у «Ликуда» 57 мест).

Незабытое прошлое: Владимир Путин приедет в январе в Израиль
Президент России посетит мероприятия, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

Ещё один вариант — переманить на свою сторону часть сторонников «Кахоль-Лаван». Так же премьер пытался поступить после апрельских выборов, но эта тактика не сработала. Удастся ли это Нетаньяху сейчас — покажет время: в течение недели после выборов президент Израиля должен решить, кому доверить это право. Если Биби повезёт и ему дадут сформировать правительство, у него будет 42 дней. Если он не успеет, президент может передать это право другому депутату.

Против ортодоксальных сил выступила и «Кахоль-Лаван» — её лидер, бывший начальник Генштаба Бенни Ганц заявил: ортодоксы получают излишнее финансирование, а также выразил недовольство тем, что по их прихоти корректируется школьная программа.

Второе отличие выборов — единство арабских сил. На апрельском голосовании они шли двумя блоками —«ХАДАШ-ТААЛЬ» и «РААМ-Балад» и получили каждый по пять мандатов. Явка среди арабского населения тогда была рекордно низкой — менее 49%. При том, что это нацменьшинство составляет 21% населения Израиля. На сентябрьские выборы партии шли общим списком. Это, по предварительным результатам экзит-поллов, принесёт им 12 мест в кнессете. Явка по состоянию на 22:00 тоже была выше в среднем на 3%.

Израиль
Выборы в Израиле
Фото: REUTERS/Amir Cohen
«Если Израиль начнет вторжение, будет что-то пострашнее интифады»
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — о возможных последствиях силовой операции и о том, кто в мире готов встать на защиту арабов

Возможно, пробуждение интереса к выборам среди арабов связано с планами Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину в случае победы. Как пояснил «Известиям» политолог Зеев Ханин, этот план будет воплощён независимо от того, кто победит.

— Все силы в Израиле, за исключением, может быть, крайне левых партий «Авода» и «Мерец», согласны с тем, что норвежский процесс (соглашения между Израилем и Палестинской автономией в Осло от 1993 года. — «Известия») давно скончался, — заявил политолог. — 90 из 120 депутатов кнессета согласны с тем, что восточная граница Израиля должна проходить по Иорданской долине. Этот вопрос уже решён. Скорее всего, будут достигнуты договорённости, причём не с самим правительством Абу Мазена (так израильтяне называют президента Палестины Махмуда Аббаса. — «Известия»), а через диалог с Лигой арабских государств, с саудитами.

Удобный всем

Сектор газа: Израиль столкнулся с проблемой переизбытка энергоресурсов
Стране придется серьезно потратиться, чтобы с умом распорядиться природными богатствами

При этом Зеев Ханин подчеркнул, что радикальных изменений во внешней политике — независимо от того, кто станет премьером — не произойдёт. Израиль сохранит хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Москвой, поскольку оба кандидата на премьерский пост имеют хорошие связи и с США, и с РФ, пояснил политолог.

Однако по мнению эксперта Российского совета по международным делам Сергея Мелконяна, если победит Бени Ганц, подобного уровня дружеских отношений с Дональдом Трампом ожидать не стоит. Но и это кардинально не повлияет на произраильскую риторику Белого дома.

— В случае победы Нетаньяху отношения с США и Россией никак не изменятся. Это обусловлено тем, что Израиль под его руководством может выступать посредником в российско-американском диалоге ввиду наличия дружеских отношений с Путиным и Трапом, — пояснил эксперт «Известиям».

Израиль
Плакат предвыборной компании партии «Ликуд»

Плакат предвыборной компании партии «Ликуд» с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа

Фото: REUTERS/Ammar Awad
Кнессет по осени считают: «сделка века» будет отложена до сентября
Американский план по ближневосточному урегулированию представят после израильских выборов, сообщили в «Ликуде»

Эксперт не исключил, что Ганц и Нетаньяху способны объединиться и создать совместное правительство национального единства. И тогда есть вероятность, что политика Израиля станет менее правоцентричной — это может отложить на ещё больший срок принятие сделки века. Стоит отметить, что после отставки двух главных апологетов ближневосточного плана — спецпредставителя США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблатта и советника по нацбезопасности Джона Болтона — эксперты всерьёз заговорили о возможном фиаско американской инициативы.

— Агрессивная риторика Нетаньяху об аннексии Иорданской долины может быть «повышением ставок» перед анонсом американского плана. Тем самым будет создана альтернатива: или плохая сделка, или захват долины. Это позволит частично сохранить шансы сделки на жизнь, — предположил Сергей Мелконян.

На русской улице

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Третье отличие нынешних выборов – ставка правящей партии на русскоязычных граждан Израиля.

Как рассказал «Известиям» член центра «Ликуд» Михаил Лобовиков, партия пошла на этот шаг именно из-за разногласий с Авигдором Либерманом. Его НДИ ранее входил в правящую коалицию и отвечал за представление в кнессете русскоязычных жителей еврейского государства. На апрельском голосовании Либерман отказался входить в союз с Нетаньяху. Именно решение лидера НДИ подорвало все усилия Биби по формированию правительства — премьер не смог заручиться большинством голосов. Это и привело к повторному голосованию.

Израиль
Предвыборная кампания Нетаньяху

Предвыборная кампания премьер-министра Израиля и лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху

Фото: TASS/Zuma/Gili Yaari

На этот раз «Ликуд» изначально шёл на выборы, не рассчитывая на НДИ — партия сделала акцент на том, чтобы перехватить русскоязычных избирателей у Либермана и провела большую агитационную кампанию. Её основным символом стал плакат на главном офисе «Ликуда» в Иерусалиме, где Нетаньяху изображён рядом с Владимиром Путиным.

Между тем, для Нетаньяху данные выборы судьбоносны ещё и потому, что против премьера и его супруги заведено три уголовных дела, слушания по которым пройдут в октябре. И если Биби, занимающий пост главы правительства уже 13 лет — дольше всех в истории Израиля — проиграет на выборах, ему грозит реальный тюремный срок. В случае, если Нетаньяху всё таки «придёт, увидит, победит», есть вероятность, что он продавит в кнессете закон об иммунитете и останется на политической арене ещё на пять лет. Или до очередных внеочередных выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетаньяху заявил о готовности обсудить военное сотрудничество с Киевом
Таки демократия: Нетаньяху обходит Ганца на выборах в Израиле
Но для того, чтобы остаться в кресле премьера, ему еще нужно получить большинство в кнессете

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019