Бени, Биби, vici: Ганц и Нетаньяху на выборах идут вровень

Согласно первым экзит-поллам, на выборах в израильский кнессет правящая партия «Ликуд» и главная оппозиционная сила «Кахоль-Лаван» получают равное количество голосов — по 33-34 мандата . При этом, для формирования правительства ни у одного блока нет необходимого большинства — 61 из 120 мест. У правой коалиции «Ликуда» всего 57 мандатов, у их оппонентов — 55. Окончательное решение о том, кому доверить будущее страны в ближайшие дни примет президент Реувен Ривлин.

Для того, чтобы удержаться на премьерском посту, Биньямину Нетаньяху, очевидно, придётся договариваться с лидером получившей 10 мест партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдором Либерманом . Аналогичная ситуация складывалась на апрельских выборах — тогда Нетаньяху не хватило всего одного голоса.

Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: действующему премьеру удастся сколотить коалицию большинства благодаря своему международному авторитету. При этом новая каденция развяжет премьеру руки в отношении Палестины — он начнёт обещанную аннексию Иорданской долины и, возможно, окончательно ликвидирует автономию.

Израиль Телевизионная трансляция результатов выборов Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

Полгода на сборы

Нынешняя предвыборная кампания в Израиле отличалась от апрельской тем, что и правящий «Ликуд», и идущая вровень с ним оппозиционная «Кахоль-Лаван» старались сыграть на негативных чувствах избирателей. Как подметила газета «Гаарец», лозунгом этих выборов могла бы стать фраза «Скажи мне, какое меньшинство ты ненавидишь, и я скажу за кого тебе голосовать». Так, на странице «Ликуда» в Facebook 11 сентября появилось сообщение, что арабы хотят захватить Израиль, «поработить и женщин, и детей». Позднее текст был удалён модератором, партия оправдывалась, что он появился по ошибке. Однако антиарабский настрой «Ликуда» это не меняет.

Партия экс-министра обороны Авигдора Либермана НДИ шла на выборы под антирелигиозными знамёнами . Политик позиционировал себя как единственного борца с засилием ультраортодоксальных сил в кнессете. Он выступал за разрешение гражданских браков (сейчас в стране признаются только союзы, заключённые при раввинате), а также за призыв в армию учеников иешив (религиозных школ). Как показывают данные экзит-поллов, тактика Либермана сработала — НДИ получает до 10 мандатов в кнессете и в очередной раз становится решающей силой. Это означает, что Нетаньяху придётся идти на уступки и уговаривать ортодоксальные партии согласиться на требования Либермана, чтобы в итоге добрать голоса до 61 мандата (пока у «Ликуда» 57 мест).

Ещё один вариант — переманить на свою сторону часть сторонников «Кахоль-Лаван» . Так же премьер пытался поступить после апрельских выборов, но эта тактика не сработала. Удастся ли это Нетаньяху сейчас — покажет время: в течение недели после выборов президент Израиля должен решить, кому доверить это право. Если Биби повезёт и ему дадут сформировать правительство, у него будет 42 дней. Если он не успеет, президент может передать это право другому депутату.



Против ортодоксальных сил выступила и «Кахоль-Лаван» — её лидер, бывший начальник Генштаба Бенни Ганц заявил: ортодоксы получают излишнее финансирование, а также выразил недовольство тем, что по их прихоти корректируется школьная программа.

Второе отличие выборов — единство арабских сил . На апрельском голосовании они шли двумя блоками —«ХАДАШ-ТААЛЬ» и «РААМ-Балад» и получили каждый по пять мандатов. Явка среди арабского населения тогда была рекордно низкой — менее 49%. При том, что это нацменьшинство составляет 21% населения Израиля. На сентябрьские выборы партии шли общим списком. Это, по предварительным результатам экзит-поллов, принесёт им 12 мест в кнессете. Явка по состоянию на 22:00 тоже была выше в среднем на 3%.

Израиль Фото: REUTERS/Amir Cohen

Возможно, пробуждение интереса к выборам среди арабов связано с планами Нетаньяху аннексировать Иорданскую долину в случае победы. Как пояснил «Известиям» политолог Зеев Ханин, этот план будет воплощён независимо от того, кто победит.

— Все силы в Израиле, за исключением, может быть, крайне левых партий «Авода» и «Мерец», согласны с тем, что норвежский процесс (соглашения между Израилем и Палестинской автономией в Осло от 1993 года. — «Известия») давно скончался, — заявил политолог. — 90 из 120 депутатов кнессета согласны с тем, что восточная граница Израиля должна проходить по Иорданской долине. Этот вопрос уже решён. Скорее всего, будут достигнуты договорённости, причём не с самим правительством Абу Мазена (так израильтяне называют президента Палестины Махмуда Аббаса. — «Известия»), а через диалог с Лигой арабских государств, с саудитами.

Удобный всем

При этом Зеев Ханин подчеркнул, что радикальных изменений во внешней политике — независимо от того, кто станет премьером — не произойдёт. Израиль сохранит хорошие отношения и с Вашингтоном, и с Москвой, поскольку оба кандидата на премьерский пост имеют хорошие связи и с США, и с РФ , пояснил политолог.

Однако по мнению эксперта Российского совета по международным делам Сергея Мелконяна, если победит Бени Ганц, подобного уровня дружеских отношений с Дональдом Трампом ожидать не стоит. Но и это кардинально не повлияет на произраильскую риторику Белого дома.

— В случае победы Нетаньяху отношения с США и Россией никак не изменятся. Это обусловлено тем, что Израиль под его руководством может выступать посредником в российско-американском диалоге ввиду наличия дружеских отношений с Путиным и Трапом, — пояснил эксперт «Известиям».

Израиль Плакат предвыборной компании партии «Ликуд» с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа Фото: REUTERS/Ammar Awad

Эксперт не исключил, что Ганц и Нетаньяху способны объединиться и создать совместное правительство национального единства. И тогда есть вероятность, что политика Израиля станет менее правоцентричной — это может отложить на ещё больший срок принятие сделки века. Стоит отметить, что после отставки двух главных апологетов ближневосточного плана — спецпредставителя США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблатта и советника по нацбезопасности Джона Болтона — эксперты всерьёз заговорили о возможном фиаско американской инициативы.

— Агрессивная риторика Нетаньяху об аннексии Иорданской долины может быть «повышением ставок» перед анонсом американского плана. Тем самым будет создана альтернатива: или плохая сделка, или захват долины. Это позволит частично сохранить шансы сделки на жизнь, — предположил Сергей Мелконян.

На русской улице

Третье отличие нынешних выборов – ставка правящей партии на русскоязычных граждан Израиля.

Как рассказал «Известиям» член центра «Ликуд» Михаил Лобовиков, партия пошла на этот шаг именно из-за разногласий с Авигдором Либерманом. Его НДИ ранее входил в правящую коалицию и отвечал за представление в кнессете русскоязычных жителей еврейского государства. На апрельском голосовании Либерман отказался входить в союз с Нетаньяху. Именно решение лидера НДИ подорвало все усилия Биби по формированию правительства — премьер не смог заручиться большинством голосов. Это и привело к повторному голосованию.

Израиль Предвыборная кампания премьер-министра Израиля и лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху Фото: TASS/Zuma/Gili Yaari

На этот раз «Ликуд» изначально шёл на выборы, не рассчитывая на НДИ — партия сделала акцент на том, чтобы перехватить русскоязычных избирателей у Либермана и провела большую агитационную кампанию. Её основным символом стал плакат на главном офисе «Ликуда» в Иерусалиме, где Нетаньяху изображён рядом с Владимиром Путиным.