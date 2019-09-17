Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством. Об этом он сказал на конгрессе всемирного израильского фонда «Керен ха-Йесод» во вторник, 17 сентября.

«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая, общая семья», — цитирует Путина «Интерфакс».

По словам российского лидера, в этой стране живут почти 2 млн русскоязычных граждан, а «наши народы объединяют общие и часто трагические страницы истории».

Путин также отметил, что фонд «Керен ха-Йесод» очень многое делает для сохранения исторической правды о Второй мировой войне. Российский лидер добавил, что крайне важно «передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о страшных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности».

«Это абсолютно необходимо, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости», — сказал он.

Президент также рассказал, что в России и Израиле считают совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны и искажения истины.

Ранее в тот же день Путин заявил, что отношения РФ и Израиля достигли самого высокого уровня. Президент подчеркнул, что РФ много внимания уделяет развитию отношений с Израилем. Он напомнил о своих постоянных встречах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.