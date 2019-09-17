В Кремле рассказали об осведомленности Путина о «деле Устинова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации с актером Павлом Устиновым, осужденным за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве, однако не может повлиять на решение суда. Об этом он рассказал журналистам во вторник, 17 сентября.

«Я еще раз повторю, мы не имеем права комментировать решение суда, действия того или иного судьи… Президент, безусловно, в курсе. Но президент также не может влиять на решение суда. Это невозможно», — подчеркнул представитель главы государства.

Кроме того, он выразил сомнение в том, что российский лидер смотрел видео с задержанием Устинова, которое суд отказался рассматривать в качестве доказательства.

Песков подчеркнул, что «не дело президента разбираться в конкретных делах». По его словам, осужденный имеет законное право на апелляцию в случае несогласия с решением суда.

Накануне Песков заявил, что «дело Устинова» вряд ли может сказаться на доверии россиян к судебной системе страны.

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Мужчину арестовали по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Прокурор запросил для него шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

Осужденный не признает свою вину и заявляет, что не причинял вред бойцу ОМОНа и на акции появился случайно. В тот день у мужчины в месте проведения акции была назначена рабочая встреча.

Несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 20 и 27 июля, а также 3 августа. После двух последних митингов в столичные суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников этих мероприятий, еще 880 человек были оштрафованы.