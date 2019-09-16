Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова в применении насилия в отношении омоновца во время несанкционированной акции в Москве 3 августа. Об этом в понедельник, 16 сентября, пишет «РИА Новости».

«Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ», — огласил судья.

12 сентября прокурор запросил 6 лет колонии общего режима для Павла Устинова. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков», задержал старший сержант полиции Александр Лягин.

Следствие полагает, что во время задержания Устинов оказывал активное сопротивление, в результате чего у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

Мужчину арестовали до 3 октября, он обвиняется по ч. 2 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти». Свою вину Устинов не признает.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовали более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. были задержаны.