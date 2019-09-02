Любовь Соболь задержана после участия в акции 31 августа

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали после участия в несанкционированной акции в центре Москвы 31 августа. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил ее адвокат Иван Сустин.

По словам защитника, ориентировочно Соболь везут в отдел полиции Троицка, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день стало известно о задержании активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и журналиста «Новой газеты» Ильи Азара. Последнего оставили в отделении на ночь. В его отношении составлен протокол о повторном нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга и т.д.

Ранее московские полицейские возбудили административное дело о нарушении порядка проведения шествия после несанкционированной акции. Акция прошла 31 августа. По данным полиции, на нее пришло около 750 человек.

Это уже шестая по счету акция оппозиции. До этого митинги проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.