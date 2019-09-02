Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции в Москве

Активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и журналист «Новой газеты» Илья Азар задержаны после участия в несанкционированной акции, прошедшей 31 августа в Москве.

Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, Ляскин доставлен в ОВД «Мещанский».

Азар в свою очередь находится в ОВД «Красносельский», и, как отметила его адвокат Татьяна Молоканова, он проведет там ночь.

В отношении журналиста составлен административный протокол по ч. 8 ст. 20.2 («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), ему грозит до 30 суток ареста, пишет ТАСС со ссылкой на источники в полиции.

По неподтвержденным данным, вечером 2 сентября полиция снова приехала к квартире Азара, в которой находятся двухлетний ребенок и его мать.

Ранее московские правоохранители возбудили административное дело о нарушении порядка проведения шествия после несанкционированной акции 31 августа.

Митинг начался у станции метро «Чистые пруды» и завершился на Пушкинской площади.

По данным полиции, на не согласованное с властями шествие пришло около 750 человек.

Это уже шестая по счету акция оппозиции. До этого мероприятия проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.