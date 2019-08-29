Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Незарегистрированную кандидатку в Мосгордуму и юриста так называемого ФБК Любовь Соболь облили грязью у подъезда ее дома, о чем она сообщила в Twitter в четверг, 29 августа.

«Только что на меня напали около подъезда моего дома, когда я садилась в такси, выплеснули какую-то грязь, залили салон машины», — написала Соболь в своем микроблоге.

По ее словам, этот инцидент снимался на видео.

Ранее в августе Соболь неоднократно призывала к участию в несанкционированных акциях из-за ее недопуска на выборы в Мосгордуму. ЦИК отказал ей из-за нарушений при сборе подписей, среди которых были обнаружены «мертвые души».

В Москве прошли уже четыре акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Состоявшееся 20 июля мероприятие было согласованным, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. 10 августа на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00 состоялась санкционированная акция. Однако затем участники провели несогласованный митинг.

В общей сложности после двух последних митингов в московские суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников акций, 880 человек были оштрафованы.