Кандидат в Мосгордуму Касамара рассказала о росте интереса к голосованию

Проректор Высшей школы экономики и кандидат в Мосгордуму по 45 округу Валерия Касамара констатировала высокий уровень интереса москвичей к выборам в Мосгордуму по сравнению с кампанией пятилетней давности. Об этом она заявила в среду, 28 августа, на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».

«Могу сказать определенно, что степень гражданской зрелости сильно увеличилась. И совершенно уже люди не те, что пять лет назад, когда им приходилось говорить, что надо объединиться для решения какой-то проблемы, надо взять ответственность, надо быть неравнодушными», — сказала Касамара журналистам.

Она отметила, что также заметно увеличилось число людей, приходящих на встречу с кандидатами.

«Если в самом начале избирательной кампании на встречи приходили 3–5 человек, это были фактически индивидуальные беседы, то сейчас я понимаю, что 20 человек становятся нормой», — цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам кандидата, эти люди приходят потому, что у них есть определенные проблемы, которые они хотят решить.

Ранее в августе на сайте «Газета.ру» была опубликована статья Валерии Касамары под названием «Безбарьерная среда для общества: что требуется от власти». В материале были расписаны шесть пунктов, которые кандидат считает важными на пути перехода к безбарьерной среде для российского общества.

Так, Касамара предложила полностью отказаться от расплывчатых формулировок в законодательстве, предусматривающих двойные-тройные толкования. В качестве примера она привела недавно принятый закон об оскорблении государственных институтов, по которому стали штрафовать людей, критикующих губернаторов и полицейских. Также в списке оказалось предложение провести модернизацию электоральной системы на выборах в представительные органы власти всех уровней.

Третьим пунктом списка стало предложение расширить выборность на низовом уровне с тем, чтобы повысить легитимность местной власти, самой близкой к людям. По мнению кандидата, местная власть должна обладать широкими полномочиями и достаточным финансированием. Также Касамара считает необходимым защитить общественных активистов, вспоминая про «дело Ивана Голунова». Далее в списке идет предложение создать условия, при которых коррупция будет невозможной.

«Квалифицированно бороться с коррупцией, привлекая для этого не только правоохранителей, но и экспертов, в том числе практиков», — говорится в материале.

Последним, шестым, пунктом, стало предложение обеспечить реальную свободу собраний с помощью коренного изменения правоприменительной практики в вопросах проведения митингов и демонстраций. По словам кандидата, в этих вопросах необходимо руководствоваться здравым смыслом, исключая случаи отказа в проведении мероприятия без предоставления альтернативы или предоставление неприемлемых альтернатив в отдаленных частях городов.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. 17 июля сообщалось, что на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата.