Незабытое прошлое: Владимир Путин приедет в январе в Израиль

Тесные взаимоотношения между Россией и Израилем необходимы для урегулирования ситуации в ближневосточном регионе и успешной борьбы с террористическими группировками. Об этом заявили «Известиям» в Госдуме, комментируя состоявшуюся в Сочи встречу между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху. В ходе переговоров лидеры обсудили широкий спектр тем: от сотрудничества в военной сфере в целях укрепления международной стабильности до развития торгово-экономических связей. Владимир Путин также анонсировал свою поездку в Израиль, которая состоится в начале следующего года.

Предвыборный визит

Несмотря на некоторые разногласия между Россией и Израилем, встречи лидеров обеих стран традиционно проходят в дружественной и открытой атмосфере. Политики иногда общаются на «ты», а Биньямин Нетаньяху не раз называл Владимира Путина «ядиди» — мой друг.

На этот раз всё снова предвещало позитивный тон переговоров в резиденции «Бочаров Ручей». Владимир Путин прибыл в Сочи в хорошем расположении духа после визита в Дагестан, который подарил ему массу положительных эмоций.

— Скажу прямо, не побоюсь этого, благодаря в значительной степени вашим усилиям наши отношения приобрели новое качество и по вопросам безопасности, по линии военного сотрудничества. Мы с вами знаем, насколько это важно, особенно с учетом сохраняющейся угрозы со стороны международного терроризма, — сказал Владимир Путин в начале переговоров, которые стартовали около восьми часов вечера.

Президент напомнил, что с израильским премьером их во многом объединяет подход к историческим событиям, в частности к истории Второй мировой войны. На фоне обсуждения этой темы российский лидер заявил, что принял приглашение израильского президента Реувена Ривлина и будет в начале 2020 года участвовать в мероприятиях, приуроченных к освобождению Освенцима и Международному дню памяти жертв холокоста.

— Я буду очень рад видеть вас в нашей стране в январе. Мы будем отмечать 75 лет освобождения лагеря Освенцим и в это же время мы планируем открыть памятник героям блокады Ленинграда. Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который внес российский народ и российская армия для победы над фашизмом, — ответил Биньямин Нетаньяху.

Для израильского премьера эта поездка была очень важна, поскольку она состоялась буквально за несколько дней до парламентских выборов, которые пройдут 17 сентября, отметил востоковед Роланд Биджамов. Для России же это очередная возможность укрепить свои позиции в регионе, добавил он.

— Биньямину Нетаньяху необходимо показать своим избирателям, что он выступает в роли серьезного лидера. Продемонстрировать, что он человек, который проводит активную внешнюю политику и пытается наладить хорошие отношения с ведущими мировыми центрами силы. Сам факт встречи будет играть в его пользу, — заявил «Известиям» политолог.

Не согласиться с этим довольно трудно, так как в Израиле проживает многочисленная община выходцев из бывшего СССР, которая насчитывает порядка 1,5 млн человек. Для многих из них русский язык остается родным, а Россия во многом ассоциируется с родиной или как минимум очень близкой по культуре и традициям страной.

Стоит добавить, что в целом все последние действия Биньямина Нетаньяху в той или иной мере связаны со стремлением добиться победы его партии «Ликуд». К примеру, ничем иным, как попыткой привлечь правых избирателей, нельзя объяснить недавнее заявление Биби (так премьер-министра называют на родине) о намерении распространить израильский суверенитет на части Западного берега в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря (территории с преимущественно арабским населением) в случае положительного результата на выборах.

Международная повестка

Разумеется, одной из главных тем российско-израильских отношений остается ситуация в Сирии. Перед переговорами с Владимиром Путиным израильская делегация встречалась с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Еще в 2015 году по итогам визита израильского лидера в Москву был создан двусторонний механизм по координации действий ВКС России и ВВС Израиля. Более того, между оборонными ведомствами двух стран существует договоренность о проведении регулярных встреч представителей Генштаба ВС РФ с израильскими коллегами не реже, чем один раз в месяц.

— Ситуация в регионе непростая, и, естественно, встреча на столь высоком уровне играет огромную роль для сохранения международной стабильности. Господин Нетаньяху осознает, что без сотрудничества с Москвой многие проблемы просто не могут быть решены, — заявил «Известиям» зампредседателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Россия сейчас — главный игрок в урегулировании сирийского кризиса, но также она занимает важное место в решении других региональных кризисов, добавил парламентарий. Это касается и ситуации вокруг Ирана, нормализации обстановки в Ливии или, например, решения палестино-израильского конфликта. Кроме того, тесное сотрудничество спецслужб двух стран играет важную роль в борьбе с террористическими группировками, подытожил депутат.

Традиционно Биньямин Нетаньяху на встречах с зарубежными политиками поднимает тему иранской угрозы. В преддверии визита в Сочи израильский премьер заявил, что «шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением», — главное зло в мире.

Ситуация вокруг Ирана действительно сложная. Однако в Москве неоднократно поясняли, что действия Тегерана спровоцированы шагами США, которые вышли из «ядерной сделки» и нанесли серию немотивированных и незаконных санкционных ударов по исламской республике.

Торгово-экономические отношения между Россией и Израилем развиваются в положительном русле, однако обе страны заинтересованы в их дальнейшем расширении. По итогам 2018-го товарооборот составил более $2,7 млрд, что превысило показатель 2017 года на 9,1%. Кроме того, в настоящий момент на территории РФ реализуется ряд совместных агропромышленных проектов по созданию кластеров, включающих производство продуктов из молока и мяса, в том числе кошерного, с перспективой его поставки в Израиль. Еврейское государство в ближайшее время может подписать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом.