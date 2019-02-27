Визит памяти: Владимир Путин приедет в Иерусалим

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить открытие памятника жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме. В ходе двусторонних переговоров лидеры двух стран обсудили экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также вопросы международной безопасности. В Совете Федерации в беседе с «Известиями» подчеркнули, что между двумя странами складываются хорошие деловые отношения, а регулярные встречи на высшем уровне могут способствовать нормализации ситуации в ближневосточном регионе и более эффективному противодействию терроризму.

Приглашение принято

27 февраля состоялась первая в этом году встреча между российским и израильским лидерами. Одними из главных тем двусторонних переговоров в Кремле стали кооперация в гуманитарной сфере и торгово-экономическое сотрудничество.

Российский лидер подчеркнул, что между странами растет товарооборот, заметны позитивные тенденции в экономическом сотрудничестве.

Израильский политик, в свою очередь, сказал, что «туризм между нашими странами достиг рекордных цифр: каждый год около 400 тыс. россиян посещают Израиль и около 200 тыс. израильтян посещают Москву».

Он добавил, что правительство Израиля приняло решение о выделении специального финансирования на завершение музея воинов-победителей во Второй мировой войне. Также в Иерусалиме планируется открытие памятника, посвященного жертвам блокады Ленинграда. Президент РФ принял приглашение приехать на церемонию.

— Для нас память о людях, которые погибли во время Второй мировой войны, в том числе в блокадном Ленинграде, так же как и для еврейского народа, является абсолютно священной, — сказал Владимир Путин. — Это, конечно, и дань уважения в отношении израильтян — 1,5 млн человек, выходцы из бывшего Советского Союза, которые не только внесли существенный вклад в развитие Израиля, они внесли существенный вклад в зарождение израильской государственности и, конечно, сегодня играют очень важную роль моста между Россией и Израилем.

Особое значение

Политики также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая сирийский конфликт и палестино-израильское урегулирование.

Учитывая напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, регулярные контакты на высшем уровне приобретают особое значение, отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Тесное сотрудничество необходимо для предотвращения военных инцидентов и столкновений, сказал сенатор.

— Израиль — один из ключевых игроков в регионе. То, что мы можем садиться за стол переговоров и находить компромиссы, дорогого стоит. Необходимо отметить хорошие деловые и весьма доверительные отношения между лидерами наших стран, — подчеркнул Владимир Джабаров. — Между Россией и Израилем есть огромное поле для сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

При этом Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что «самая большая угроза стабильности и безопасности региона — это Иран и его союзники». Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по иранским объектам, обвиняя Тегеран в расширении своего влияния в стране.

Однако, по мнению востоковеда, российского экс-дипломата Вячеслава Матузова, Биньямин Нетаньяху сейчас в первую очередь заинтересован в палестино-израильском урегулировании, поскольку скоро ожидается раскрытие деталей американской «сделки века». Соединенные Штаты готовят план по разрешению конфликта между Палестиной и Израилем с начала президентского срока Дональда Трампа. Хотя сами палестинцы отказались от единоличного американского посредничества еще в конце 2017 года из-за решения американского лидера признать Иерусалим столицей еврейского государства.

— Главная задача Нетаньяху заключается в том, чтобы снять негатив у российского руководства по отношению к американским планам, которые согласованы с израильским лидером, — отметил экс-дипломат.

Предвыборный визит

Изначально встреча между двумя лидерами была запланирована на 21 февраля. Тем не менее переговоры по инициативе Биньямина Нетаньяху отложили на неделю. Помощник российского президента Юрий Ушаков пояснил, что главной причиной отмены визита стала внутренняя ситуация в Израиле в преддверии апрельских парламентских выборов. Эксперты полагают, что и сегодняшний визит в Москву в большой степени связан с политической обстановкой внутри страны.

— Судя по опросам общественного мнения, судьба Нетаньяху серьезно подвешена. Ему надо укрепить свои позиции на внутреннем рынке. В Израиле проживает многочисленная русскоязычная диаспора, многие из которых с симпатией относятся к России. Поэтому заполучить голоса избирателей очень важно, — заявил «Известиям» эксперт.

После переговоров с Владимиром Путиным израильский лидер отправился к представителям еврейской общины. Как отметили в посольстве Израиля в Москве накануне, эта «знаковая встреча знаменует собой прочные связи еврейского народа и Израиля, призвана продемонстрировать солидарность в борьбе против антисемитизма — порочного явления, поднимающего голову в разных странах, — и противодействии попыткам отрицания холокоста и переписывания истории Второй мировой войны».