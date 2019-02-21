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Главные соперники Нетаньяху объединились перед выборами в Израиле

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Основные соперники израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на апрельских выборах в кнессет (парламент) объявили о создании единого предвыборного списка, сообщает радиостанция Kan в четверг, 21 февраля.

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Лидеры центристских партий «Хосен ле-Исраэль» («Стойкость Израиля»), ТЕЛЕМ и «Еш Атид» («Есть будущее») Бени Ганц, Моше Яалон и Яир Лапид договорились объединиться для того, чтобы составить конкуренцию правящей правоцентристской партии «Ликуд» («Консолидация»), лидер которой, Биньямин Нетаньяху, претендует на четвертый премьерский срок подряд, передает «РИА Новости».

«Руководствуясь национальной ответственностью, Ганц, Лапид и Яалон решили сформировать объединенный список, который станет новой правящей партией Израиля», — говорится в совместном заявлении политиков.

Сам премьер-министр убедил две ультраправые партии «ха-Баит ха-Йехуди» («Еврейский дом») и «Оцма иегудит» («Еврейская сила») объединиться для повышения шансов на преодоление электорального барьера 9 апреля, сообщает ТАСС.

24 декабря правящая коалиция Израиля объявила о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в кнессет весной 2019 года. Голосование запланировано на 9 апреля. По данным израильских СМИ, причиной роспуска стали разногласия парламентариев по законопроекту о призыве на военную службу ультраортодоксальных евреев, инициатором которого стал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

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