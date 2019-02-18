Израильская полиция перекрыла доступ к мусульманской святыне Аль-Акса

Израильская полиция перекрыла доступ к комплексу мечетей Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает Yeni Şafak.

Представителя Иерусалимского управления религиозных фондов Иордании Фирас аль-Дибс рассказал, что правоохранители также напали на верующих. Сейчас проход к мусульманской святыне перекрыт по неизвестной причине. Официальных заявлений от Тель-Авива по этому поводу не поступало.

Между тем портал Quds News Network сообщает, что израильские силовики задержали несколько палестинцев, которые выступили против закрытия комплекса.

Tension and clashes spread at al-Aqsa Mosque Compound after the Israeli authorities closed one of the gates leading to the Mosque, al-Rahma (Mercy) Gate, and prevented the Palestinians from moving in or out. pic.twitter.com/8LVQUYKajT — Quds News Network (@QudsNen) February 18, 2019

11 февраля стало известно, что администрация президента США завершила работу над всеобъемлющим мирным соглашением между Израилем и Палестиной. Глава Белого дома Дональд Трамп остался доволен документом. Американский лидер заявлял о намерении подготовить «сделку века», которая устроит стороны конфликта, с момента своего избрания в ноябре 2016 года.

При этом в Москве скептически отнеслись к данному соглашению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот документ по ближневосточному урегулированию разрушит все, что было сделано до сих пор.

Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, построенные на руинах древних иудейских храмов. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.

При этом периодически там возникают беспорядки. Израильтяне, занявшие восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года, настаивают на статусе «единого и неделимого» города, который, по их мнению, является столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть столицей своего государства.