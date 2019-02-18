Израильская полиция перекрыла доступ к мусульманской святыне Аль-Акса
Израильская полиция перекрыла доступ к комплексу мечетей Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает Yeni Şafak.
Представителя Иерусалимского управления религиозных фондов Иордании Фирас аль-Дибс рассказал, что правоохранители также напали на верующих. Сейчас проход к мусульманской святыне перекрыт по неизвестной причине. Официальных заявлений от Тель-Авива по этому поводу не поступало.
Между тем портал Quds News Network сообщает, что израильские силовики задержали несколько палестинцев, которые выступили против закрытия комплекса.
11 февраля стало известно, что администрация президента США завершила работу над всеобъемлющим мирным соглашением между Израилем и Палестиной. Глава Белого дома Дональд Трамп остался доволен документом. Американский лидер заявлял о намерении подготовить «сделку века», которая устроит стороны конфликта, с момента своего избрания в ноябре 2016 года.
При этом в Москве скептически отнеслись к данному соглашению. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот документ по ближневосточному урегулированию разрушит все, что было сделано до сих пор.
Комплекс Храмовой горы включает мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, построенные на руинах древних иудейских храмов. По пятницам туда традиционно стекаются тысячи верующих арабов-израильтян и палестинцев.
При этом периодически там возникают беспорядки. Израильтяне, занявшие восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года, настаивают на статусе «единого и неделимого» города, который, по их мнению, является столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть столицей своего государства.