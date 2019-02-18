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Девять палестинцев ранены в стычках с израильскими солдатами в Газе

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Девять палестинцев получили ранения во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа, сообщили в местном министерстве здравоохранения.

Как уточняет «РИА Новости», стычки произошли в городе Джабалия в центральной части анклава.

В армии Израиля в свою очередь сообщили, что во время столкновений был ранен один военнослужащий. Предположительно, в него бросили взрывное устройство.

«В ответ танки Армии обороны Израиля атаковали два военных поста ХАМАС на севере сектора Газа», — добавили в пресс-службе израильской армии.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибли около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.

Новые столкновения с израильскими военными начались в секторе Газа после гибели трех палестинских подростков больше недели назад.

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