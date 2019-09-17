Путин высоко оценил отношения России и Израиля

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Израиля достигли самого высокого уровня. Такое мнение российский лидер высказал во вторник, 17 сентября, в ходе конгресса израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод».

«Я без всякого преувеличения с гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования государства Израиль», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент подчеркнул, что РФ много внимания уделяет развитию отношений с Израилем. Он напомнил о своих постоянных встречах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Последняя встреча Путина и Нетаньяху состоялась в Сочи на прошлой неделе. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы государств обсудили такие темы, как подготовка очередного заседания межправкомиссии, двустороннее взаимодействие, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также положение на Ближнем Востоке и севере Африки, с упором на сирийское урегулирование.

Кроме того, Путин и Нетаньяху затронули тему российской собственности в Израиле. Власти оказывают содействие в том, чтобы данная собственность нормально функционировала и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов РФ оперативно решались.