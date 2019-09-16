Российский дипломат назвал неприемлемыми удары Израиля по Сирии

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что любые действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии, неприемлемы. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает «Интерфакс».

«Никогда этого не будет, наша позиция неоднократно высказывалась и президентом, и министром иностранных дел — о том, что любые удары по территории суверенного государства – члена ООН неприемлемы и все возникающие вопросы мы предлагаем решать путем консультаций и переговоров», — прокомментировал Викторов предположение, что российская сторона не будет выступать против ударов Израиля, в частности по иранским целям в Сирии.

24 августа ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Согласно заявлению израильских военных, целью стали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба. По их данным, силы Ирана якобы планировали атаку на территорию Израиля с использованием беспилотников. Несколько ракет были сбиты и упали на юге страны, не достигнув целей. Взрывы были слышны вблизи Дамаска.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса, иранские военные планировали удар по территории Израиля с использованием беспилотников. Как отметил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, его страна продолжит «решительно отвечать на иранскую агрессию».

На следующий день два израильских беспилотника заметили на окраине Бейрута. Отмечается, что один дрон упал в районе Муаввад недалеко от информационного центра «Хезболлы», а второй взорвался в воздухе, вызвав пожар в районе Дахия.