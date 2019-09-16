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Песков оценил возможность совместной военной операции РФ, Турции и Ирана в Идлибе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о совместной трехсторонней операции России, Турции и Ирана в сирийском Идлибе речи не идет. Об этом он рассказал по итогам встречи президентов трех государств в Анкаре 16 сентября.

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«Нет», — цитирует ответ Пескова на соответствующий вопрос ТАСС.

Трехсторонняя встреча прошла в формате ланча 16 сентября, после чего состоялась пресс-конференция глав России, Турции и Ирана.

В этот же день прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам российского президента, стороны договорились о тесной координации минобороны, МИДа и спецслужб в процессе нормализации ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.

В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель главы государства по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы (ВС) России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.

В мае 2017 года в Астане был подписан меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности — деэскалации конфликта. Одна из них находится в провинции Идлиб.

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