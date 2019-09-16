Теорема Анкары: что ждать от встречи Путина с лидерами Турции и Ирана

Сегодняшняя встреча глав государств — гарантов астанинского процесса в Анкаре может стать толчком к нормализации ситуации в Сирии. В этом уверены опрошенные «Известиями» политики и эксперты. По их словам, лидеры России, Ирана и Турции 16 сентября обязательно обсудят способы борьбы с террористической угрозой, а также наметят дальнейшие шаги по политическому урегулированию в САР. Президент Владимир Путин на полях саммита также проведет отдельные встречи с турецким и иранским коллегами, с которыми в формате тет-а-тет затронет не только вопросы двусторонних отношений, но и проблемы международной безопасности.

На пути к миру

Одной из главных тем предстоящего саммита станет ситуация в Идлибе и на северо-востоке Сирии, сообщил в преддверии мероприятия помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, именно эти районы остаются основными очагами нестабильности, поскольку здесь по-прежнему сосредоточено наибольшее число боевиков. Позиция Москвы заключается в том, что достичь долгосрочной стабильности в регионе возможно только путем полного восстановления суверенитета и территориальной целостности страны, отметил в беседе с «Известиями» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Обязательно необходимо нейтрализовать боевиков, которые засели в Идлибе и на восточном берегу реки Евфрат. Мы должны найти решение данной проблемы с Ираном и Турцией. В целом присутствие террористов представляет непосредственную угрозу для всего региона. Поэтому проблема, например, обсуждалась и во время недавней встречи Владимира Путина с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи, — сказал парламентарий.

На встрече политики затронут вопрос политического урегулирования, а также запуск конституционного комитета в соответствии с решениями конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

— Вероятно, будет принято окончательное решение о создании конституционного комитета для разработки нового основного закона Сирии. Это может стать вторым конкретным результатом работы всего астанинского процесса после принятия решения о создании четырех зон деэскалации в мае 2017 года, — пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

Кроме того, на пятом саммите в астанинском формате будет обсуждаться и гуманитарная проблематика. РФ помимо оказания помощи Сирии на двусторонней основе сделала взнос в размере $1 млн в бюджет службы ООН по разминированию и предоставила $3 млн продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Более того, за время конфликта в регионе российские специалисты распределили свыше 3,5 тыс. т продовольствия, питьевой воды и предметов первой необходимости. Саперы и инженеры разминировали около 2,4 тыс. га территории, более 3,3 тыс. зданий и 280 км дорог.

— Планируется, что по итогам переговоров в трехстороннем формате главы государств примут совместное заявление, которое практически уже подготовлено, — добавил Юрий Ушаков.

Предстоящий саммит, безусловно, важен для установления мира в Сирии, добавил Владимир Джабаров. По мнению сенатора, мероприятие в Анкаре может придать дополнительный импульс процессу послевоенной реконструкции страны.

— Сирии для полного восстановления понадобится еще много времени. Поэтому для воссоздания инфраструктуры и возвращения к мирной жизни необходимы совместные усилия главных игроков на международной арене, включая западноевропейские страны, — считает он.

Разговор наедине

На полях форума лидеры трех стран проведут и двусторонние переговоры. Владимир Путин планирует побеседовать с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым в этом году он провел уже шесть личных встреч. Общие проекты в сфере энергетики, включая газопровод «Турецкий поток» и строительство первой в Турции атомной электростанции «Аккую», — важные составляющие кооперации двух стран.

Москва и Анкара укрепляют и военно-техническое сотрудничество. В настоящий момент реализуются поставки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», а 27 августа глава Турции посетил авиасалон МАКС-2019 в Жуковском, где ознакомился с новейшей российской техникой, включая истребители Cу-57.

Во время переговоров, скорее всего, будет обсуждаться и судьба турецких военных наблюдательных пунктов в Идлибе, которые оказались в «затруднительном положении» на фоне продвижения сирийской армии, считает Керим Хас.

— Как известно, в августе после взятия Дамаском города Хан-Шейхуна сирийскими военными был окружен 9-й турецкий наблюдательный пункт. При условии, что договоренности не будут достигнуты, подобная участь может в короткое время постичь 8-й и 10-й наблюдательные пункты. Более того, на фоне ежедневного возрастания градуса напряженности между турецкой и сирийской армиями актуальным остается вопрос взаимодействия Анкары с «нездоровыми оппозиционными» группировками, — заявил «Известиям» политолог. — Предполагаю, что некоторые турецкие наблюдательные пункты на юге Идлиба могут быть освобождены при посредничестве России.

Ключевой темой российско-иранских переговоров может стать укрепление торгово-экономического сотрудничества. За первое полугодие 2019-го товарооборот увеличился на 17%, до $1,1 млрд. Также Москва и Тегеран принимают меры по расширению прямых расчетов с использованием национальных валют. Кроме того, реализуется проект сооружения ТЭС «Сирик» на берегу Персидского залива и продолжается работа по завершению строительства АЭС «Бушер».

Очевидно, в беседе с президентом исламской республики Хасаном Роухани Владимир Путин не обойдет проблему сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. На фоне недавней отставки советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона есть осторожный оптимизм, что ситуация вокруг ядерного соглашения может измениться в лучшую сторону, отметил в беседе с «Известиями» востоковед Роланд Биджамов.

— Сейчас США и Иран будут обмениваться предварительными условиями. Если американцы предложат то, что устроит иранскую сторону, а Тегеран пойдет навстречу в определенных вопросах, то наметится выход из кризиса, — пояснил «Известиям» эксперт.

Тем не менее решение сирийского кризиса будет краеугольной темой предстоящего саммита, подчеркнул политолог. По его словам, сторонам конфликта предстоит искать компромиссы по многим вопросам, чтобы не допустить вооруженной эскалации ситуации. Кроме того, саммит в Анкаре может открыть дверь к проведению четырехстороннего саммита по ситуации в САР при участии лидеров РФ, Турции, Германии и Франции.