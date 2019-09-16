Путин назвал продуктивным трехсторонний саммит РФ, Турции и Ирана

Президент РФ Владимир Путин заявил, что трехсторонний саммит в Анкаре между Россией, Турцией и Ираном по Сирии прошел продуктивно. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Очередная, пятая встреча глав государств астанинского процесса (Россия, Турция, Иран. — Ред.) содействия сирийскому урегулированию прошла весьма продуктивно и успешно», — подчеркнул российский лидер.

В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе саммита стороны приняли ряд важных решений, которые вселяют надежду на политическое урегулирование в Сирии.

По словам лидеров трех стран, следующий саммит пройдет в Тегеране, пишет ТАСС. На нем будут обсуждаться региональные и международные события, а также сотрудничество в различных сферах.

Трехсторонняя встреча прошла в формате ланча 16 сентября, после чего состоялась пресс-конференция глав России, Турции и Ирана.

В этот же день прошли переговоры Путина и Эрдогана. По словам российского лидера, стороны договорились о тесной координации минобороны, МИД и спецслужб в процессе нормализации ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.

В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель главы государства по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.