Прямой эфир

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния. Об этом он сказал в понедельник, 16 сентября, в ходе саммита Россия–Турция–Иран в Анкаре.

Теорема Анкары: что ждать от встречи Путина с лидерами Турции и Ирана
Главы стран астанинского формата обсудят сирийский вопрос и попытаются найти выход из затянувшегося кризиса

По словам главы государства, больше всего беспокойства вызывает ситуация на северо-востоке САР. Путин отметил, что все проблемы должны решаться, основываясь на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности.

«Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — сказал президент.

Также он отметил, что поддержка в восстановлении страны должна предоставляться всем сирийцам без политизации и предварительных условий. По словам главы государства, сейчас актуальной задачей в САР является продолжение борьбы с террористическими группировками.

«Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций», — цитирует Путина «РИА Новости».

Ранее 16 сентября сообщалось, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили пути урегулирования кризиса в Сирии и другие «острые вопросы».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Соединенные Штаты к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и другие «острые моменты»
Путин и Эрдоган помолчали на публике

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019