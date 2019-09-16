Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния. Об этом он сказал в понедельник, 16 сентября, в ходе саммита Россия–Турция–Иран в Анкаре.

По словам главы государства, больше всего беспокойства вызывает ситуация на северо-востоке САР. Путин отметил, что все проблемы должны решаться, основываясь на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности.

«Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», — сказал президент.

Также он отметил, что поддержка в восстановлении страны должна предоставляться всем сирийцам без политизации и предварительных условий. По словам главы государства, сейчас актуальной задачей в САР является продолжение борьбы с террористическими группировками.

«Наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где в последнее время увеличилась активность террористических организаций», — цитирует Путина «РИА Новости».

Ранее 16 сентября сообщалось, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили пути урегулирования кризиса в Сирии и другие «острые вопросы».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

Вместе с союзниками операцию против ИГ в Ираке и Сирии проводят США. В Сирии американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь Соединенные Штаты к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.