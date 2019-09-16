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Путин и Эрдоган помолчали на публике

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не произнесли ни слова на публичной части встречи в Анкаре. Соответствующее видео в понедельник, 16 сентября, предоставило турецкое информационное агентство Anadolu.

Как видно на кадрах, Путин и Эрдоган жали друг другу руки, смотрели в камеры и позировали журналистам. При этом лидеры молчали.

Переговоры двух лидеров начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана. Встреча проходила в закрытом для прессы формате.

В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель главы государства по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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