Эрдоган заявил о на готовности к встрече с Францией, ФРГ и Россией по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью Reuters о готовности провести встречи с представителями России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

По его словам, на следующей неделе предстоят переговоры с Ираном и Россией. «Мы стремимся положить конец иммиграции и обеспечить прекращение огня», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, Анкара старается «оказать всевозможную помощь народу Идлиба». Также Турция откроет двери для беженцев в случае необходимости, отметил он.

На повестке дня стоит проведение четырехсторонней встрече по Идлибу, уточнил Эрдоган. В ней примут участие Россия, Франция, ФРГ и Турция.

27 августа Эрдоган провел беседу с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков.

В 2017 году в сирийской провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы в Сирии были созданы зоны деэскалации. На этих территориях действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.