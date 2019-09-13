Комиссия ООН по расследованию ударов в Идлибе заработает 30 сентября

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек по расследованию авиаударов в провинции Идлиб в Сирии, которая заработает 30 сентября. Об этом заявил представитель организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном его официальным представителем Стефаном Дюжарриком на сайте организации в пятницу, 13 сентября.

Комиссия займется расследованием серии инцидентов на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно российско-турецкому соглашению, и представит доклад генсеку ООН по завершении своей работы.

Работу возглавит представитель Нигерии Чикадибия Обиакор. В состав комиссии войдут представительница Сингапура Джанет Лим и представительница Португалии Мария Сантос-Паис.

В мае 2017 года в Астане был подписан меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности — деэскалации конфликта. Одна из них находится в провинции Идлиб.

В сентябре 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения войск Сирии и вооруженных боевиков в Идлибе.

В феврале 2019 года на встрече с Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани турецкий лидер предложил увеличить число зон безопасности на сирийской территории для ускорения возвращения беженцев на родину.

В начале августа Эрдоган заявил о начале турецкой стороной новой военной операции на севере Сирии, к востоку от реки Евфрат. По его словам, Анкара уведомила об этом Россию и США.

1 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил о сохранении договоренностей между Москвой и Анкарой по Идлибу. По его словам, президенты Турции и России уже согласовали конкретные шаги для их выполнения.

Военный конфликт в Сирии идет с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы (ВС) России по приглашению официального Дамаска начали помогать с освобождением территорий страны от террористов. В 2017 году российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Сейчас в отдельных районах республики продолжаются зачистки от боевиков.