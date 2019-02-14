Эрдоган призвал увеличить число зон деэскалации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости увеличения числа зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике (САР).

В четверг, 14 февраля, лидеры России, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — обсудили политическое урегулирование кризиса в САР. В ходе трехстороннего саммита в Сочи главы государств обсудили, в частности, формирование конституционного комитета, а также борьбу с терроризмом.

Так, на итоговой пресс-конференции Эрдоган заявил, что расширение зон деэскалации, восстановление инфраструктуры и жилья позволят ускорить процесс возвращения на родину сирийских беженцев, которых только в одной Турции насчитывается около 3,6 млн человек. «Для этого необходимо прежде всего обеспечить спокойствие, мир, стабильность в этом регионе (САР. — Ред.)», — цитирует турецкого лидера «Интерфакс».

Эрдоган также призвал участников астанинского процесса не допустить создания террористического коридора на сирийско-турецкой границе. Речь шла о городе Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии, где сосредоточены курдские отряды самообороны, которых Анкара считает боевиками.

«Мы хотим, чтобы территориальная целостность Сирии была обеспечена, но прежде всего необходимо, чтобы Манбидж был освобожден от террористов», — отметил он.

Ситуация вокруг данного населенного пункта является одним из спорных вопросов в переговорах по Сирии, так как официальный Дамаск пытается вести переговоры с курдскими формированиями в Манбидже, что вызывает беспокойство Анкары. Турецкая сторона стремится взять этот город под свой контроль.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день практически на всей территории Сирии соблюдается режим прекращения боевых действий, а уровень насилия последовательно снижается. Он также обратил внимание коллег на необходимость обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе.

17 сентября прошлого года Путин и Эрдоган по итогам переговоров в Сочи подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе — это единственный крупный регион в Сирии, который остается под контролем незаконных вооруженных формирований.