Рухани не исключил продолжения «американской агрессии» в Сирии

Иранский лидер Хасан Рухани допустил возможность, что Соединенные Штаты сохранят свое военное присутствие в Сирии при помощи авиации. С этим заявлением он выступил в четверг, 14 февраля, в Сочи в ходе встречи с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

«Американцы могут продолжать свою агрессию военно-воздушным путем», — цитирует Рухани агентство «Интерфакс».

Ранее в ходе саммита Владимир Путин заявил, что почти на всей территории Сирии отмечается снижение уровня насилия. По его словам, необходимо обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе. Президент также назвал важным, чтобы сирийский конституционный комитет начал работать в самое ближайшее время.

Четвертая трехсторонняя встреча глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию проходит в Сочи 14 февраля. Президенты трех стран обсуждают совместное сотрудничество в целях урегулирования обстановки в Сирийской Арабской Республике.

Конфликт в САР начался в 2011 году. Российские ВКС с 2015 года участвуют в борьбе с боевиками по просьбе Дамаска. За три года операции они помогли разгромить террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ). В настоящий момент продолжается зачистка территории страны от оставшихся разрозненных групп террористов.