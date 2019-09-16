Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где проводит двустороннюю встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также российский лидер в понедельник, 16 сентября, примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и встретится с лидером Ирана Хасаном Роухани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.

Встреча проходит в закрытом для прессы формате. По словам официального представителя Кремля, сначала главы государств побеседуют в формате тет-а-тет, а при необходимости к ним присоединятся члены делегаций двух стран, передает ТАСС.

В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель главы государства по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Трехсторонняя встреча пройдет в формате ланча. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также ситуацию на северо-востоке Сирии, уточняет телеканал «Звезда».

После этого состоится пресс-конференция глав России, Турции и Ирана.

Ушаков рассказал ранее, что Москва рассчитывает, что саммит в Анкаре откроет двери для проведения встречи в Стамбуле с участием Москвы, Анкары, Берлина и Парижа.

Ранее в этот же день сообщалось, что российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет из аэропорта Жуковский в Стамбул. Лайнер прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест».