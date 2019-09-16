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Путин и Эрдоган обсудили Сирию и другие «острые моменты»

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили пути урегулирования кризиса в Сирии и другие острые вопросы. Переговоры двух политиков в закрытом для прессы режиме прошли в Анкаре в понедельник, 16 сентября.

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«Довольно подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили и о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям», — сказал российский лидер по итогам встречи в эфире телеканала «Россия-24», его слова приводит «Интерфакс».

Путин рассказал, что на переговорах с Эрдоганом они договорились о тесной координации Минобороны, МИД и спецслужб в процессе нормализации ситуации в Сирии. По его словам, также фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.

Российский лидер отметил, что были затронуты и связанные с Сирией «острые моменты», среди которых ситуация в Идлибе и на восточном берегу Евфрата.

Переговоры двух лидеров прошли в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.

В состав российской делегации в Анкаре входят помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель главы государства по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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