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Президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии

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Фото: TASS/Zuma/Mikhael Klimentyev
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Президент Сирии Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в стране. Он касается преступлений, совершенных до 14 сентября 2019 года.

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Документ опубликован агентством SANA. В частности, отмечается, что смертную казнь заменят пожизненные каторжные работы.

В свою очередь, вместо пожизненных каторжных работ попавшие под амнистию будут заниматься ими в течение 20 лет. Тот же срок будут отбывать попавшие под амнистию заключенные, приговоренные к пожизненному содержанию под стражей.

Согласно указу, полностью освобождаются от любых наказаний неизлечимо больные осужденные, достигшие возраста 75 лет, передает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что амнистия затронет тех, кто скрылся от правосудия, лишь в случае, если они добровольно сдадутся органам власти в течение максимум трех месяцев с момента публикации указа.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

По его словам, отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, которые остаются неподконтрольными правительству САР, в том числе Идлиб и восточный берег реки Евфрат.

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