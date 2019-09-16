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Путин понадеялся на окончательный вывод войск США из САР

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Фото: REUTERS/US ARMY
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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что американский лидер Дональд Трамп доведет до конца свое решение о выводе войск США из Сирии. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает RT.

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«Что касается присутствия американских вооруженных сил в Сирии: они присутствуют незаконно, всем это хорошо известно, будем исходить из того, что принятое президентом США господином Трампом решение о выводе американских военных из Сирии будет реализовано и доведено до конца», — отметил Путин по итогам трехстороннего саммита с лидерами Ирана и Турции.

В этот же день прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам российского президента, стороны договорились о тесной координации минобороны, МИДов и спецслужб в процессе нормализации ситуации в Сирии. Он подчеркнул, что фактически завершен процесс создания конституционного комитета Сирии, идет согласование списка кандидатов, которые будут работать в организации.

США вместе с союзниками проводят в Сирии с 2014 года операцию против «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ). Американские власти действуют без согласия правительства страны. Власти республики неоднократно обращались в ООН с просьбой привлечь США к ответственности за действия международной коалиции, возглавляемой американской стороной.

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