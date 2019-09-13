Палестина обратилась к России с просьбой повлиять на Израиль, чтобы не допустить аннексии своих территорий на севере Иорданской долины. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол арабской республики в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«В кабинете президента Аббаса состоялась встреча с представителем РФ в Палестине господином Гочей Буачидзе, ему передали письмо, адресованное президенту Владимиру Путину. Мы верим в возможности Москвы повлиять на израильскую сторону, чтобы последняя отказалась от подобных агрессивных планов», — сказал он.

10 сентября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен в случае победы на выборах «применить суверенитет Израиля в отношении долины реки Иордан и северной части Мертвого моря».

«Это происходит в рамках американской сделки века, которая предполагает передел палестинских территорий в пользу Израиля. Поэтому да, мы склонны считать, что обещание премьера — не более чем часть предвыборной кампании: израильские политики думают, что выиграет тот, кто будет больше давить на палестинцев», — сказал посол.

Абдель Хафиз Нофаль также отметил, что, если Израиль начнет вторжение, это станет «казус белли» и приведет к началу очередной интифады или даже хуже — новой религиозной войне на Ближнем Востоке.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Если Израиль начнет вторжение, будет что-то пострашнее интифады»