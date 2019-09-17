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Партия Нетаньяху по экзитполам уступает ближайшему конкуренту на выборах

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Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев
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В Израиле на повторных парламентских выборах партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уступает центристскому блоку «Кахоль-Лаван», сообщил 12-й канал телевидения Израиля со ссылкой на свои экзитполы.

Эти данные подтверждают экзитполы других телекомпаний. Так, согласно данным 13-го канала, «Кахоль-Лаван» получит 33 места в кнессете (парламенте страны), «Ликуд» — 31 кресло.

В то же время, по подсчетам 11-го канала, партии получат по 32 депутатских портфеля из 120 в однопалатном парламенте.

Нетаньяху и его партия выиграли выборы в апреле, но премьер не смог сформировать коалицию и кабинет министров. 30 мая парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил досрочные выборы.

28 июля партия «Ликуд» перед выборами вывесила на здании штаб-квартиры фотографии Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди.

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