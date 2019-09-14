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Трамп обсудил с Нетаньяху договор о взаимной обороне между США и Израилем

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность заключения договора о взаимной обороне двух стран. Об этом в субботу, 14 сентября, написал Трамп в Twitter.

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«Сегодня я говорил по телефону с премьер-министром Нетаньяху и обсуждал возможность продвижения по вопросу договора о взаимной обороне между США и Израилем. Этот договор еще больше укрепит прочный союз между двумя странами. Рассчитываю продолжить эти обсуждения после выборов в Израиле, когда мы встретимся в ООН позднее в этом месяце!» — поделился Трамп.

30 мая парламент Израиля спустя месяц после присяги депутатов проголосовал за самороспуск и назначил досрочные выборы на 17 сентября. Причиной такого решения стало то, что премьер-министр не смог сформировать правящую коалицию и кабинет министров.

Президент Израиля Реувен Ривлин по итогам прошедших в стране парламентских выборов поручил Нетаньяху сформировать правительство еще 17 апреля. На распределение министерских портфелей и разработку программы правительства ему было отведено 42 дня. Однако разногласия между движениями религиозных еврейских общин и антиклерикально настроенной партией «Наш дом Израиль» ему преодолеть не удалось.

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