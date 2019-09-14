Трамп рассказал о смерти сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Хамза бен Ладен, сын основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена был убит в результате американской операции. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член «Аль-Каиды» и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», — указано в заявлении президента.

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