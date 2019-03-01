США предложили $1 млн за данные о сыне бен Ладена

США объявили награду до $1 млн за информацию о Хамзе бен Ладене — сыне основателя террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Как сообщил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента Майкл Эванофф, он «представляет серьезный риск национальной безопасности и гражданам США».

По информации Госдепартамента, он состоит в рядах «Аль-Каиды» с августа 2015 года и выступает с призывами к атакам на столицы западных стран, передает «Газета.ру».

Усама бен Ладен — основатель и первый эмир «Аль-Каиды», организатор террористических актов 11 сентября 2001 года в США. Он был уничтожен 2 мая 2012 года в ходе спецоперации спецназа ВМС США в Пакистане.

В сентябре сообщалось, что куратор операции по ликвидации бен Ладена адмирал Уильям Макрейвен покинул консультативный совет по технологиям при Пентагоне из-за публичного спора с Дональдом Трампом.

В июле 2018 года во Франции освободили под судебный контроль гражданина Туниса Сами А., который был личным телохранителем бен Ладена.