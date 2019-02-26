СМИ узнали о предотвращении ФСБ теракта у штаб–квартиры ГРУ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вычислила и задержала готовивших теракт у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве. Готовил атаку один из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки). Об этом сообщил во вторник, 26 февраля, «Коммерсант».

По данным издания, Нораки ранее лично дистанционно организовал и контролировал нападения террористов в Швеции и Таджикистане. В 2017 году он убедил своего земляка Акилова раздавить грузовиком пешеходов в центре Стокгольма, тогда погибли 5 и пострадали 15 человек.

В Таджикистане в 2018 году завербованные Нораки местные жители на внедорожнике наехали на группу велосипедистов-иностранцев, после чего добили пострадавших ножами. Погибли четверо граждан США, Нидерландов и Швейцарии. Ответственность за атаки взяла на себя ИГ.

В Москве кроме взрыва у штаб-квартиры ГРУ готовилась атака на пассажиров железной дороги. Оба теракта сотрудникам ФСБ удалось предотвратить.

Первую террористическую бригаду для атаки на офис ГРУ сформировал рабочий-строитель из Таджикистана Мусалим Бабаев. Он с сообщниками должен был атаковать один из грузовиков с военнослужащими. После того как исполнители получили взрыватель, силовики задержали их.

Для второй атаки Нораки сформировал вторую группу. В ее составе были продавец Бахтиер Махмудов, разнорабочий Зафархон Рахматов и врач Руслан Баширов. Вербовщик предоставил им оружие, гранаты и боеприпасы, один из участников банды сделал бомбы. Атаки на поезда МЦК и торговый центр «Эдельвейс» планировались в День Конституции, 12 декабря 2017 года. ФСБ предотвратила атаку накануне праздника. Приговором суда члены ячейки получили сроки от 14 до 19 лет.

По ряду данных Нораки находится в настоящее время в иракском Мосуле.