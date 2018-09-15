Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа

Куратор операции по ликвидации Усамы бен Ладана в 2011 году адмирал Уильям Макрейвен покинул консультативный совет по технологиям при Пентагоне из-за публичного спора с Дональдом Трампом.

Макрейвен подверг критике политику нынешней американской администрации в статье, которую написал для газеты The Washington Post. Адмирал заявил, что Дональд Трамп унижает США на международной арене и способствует разделению нации.

Поводом для критики стала ситуация с лишением доступа к секретным данным бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, пишет РБК со ссылкой Business Insider.

Через четыре дня после публикации материала, Мекрейвен покинул совет при министерстве обороны. При этом был ли он лишен доступа к секретной информации не уточняется.

15 августа после того, как Бреннан обвинил президента США в госизмене в своем микроблоге в Twitter, Трамп отозвал у него допуск к секретным документам.

В июле американский лидер заявил о намерении лишить доступа к секретнойнескольких бывших чиновников. Среди них, помимо Бреннана, экс-директор ФБР Джеймс Коми, бывший директор ЦРУ и директор Агентства национальной безопасности Майкл Хейден.

Сам Бреннан 19 августа не исключил, что подаст в суд на Трампа из-за его действий.