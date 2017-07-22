Экс-директор главного разведывательного ведомства США Джон Бреннан считает полезным диалог с РФ по противодействию терроризму.

Бывший руководитель ЦРУ посетовал, что много раз «обжигался на русских». Однако он подтвердил, что роль РФ в борьбе с терроризмом нельзя игнорировать.

Напомним, американские спецслужбы обвиняют Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената.