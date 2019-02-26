Лондон признает «Хезболлу» террористической организацией

Правительство Великобритании признает ливанское движение «Хезболла» террористической организацией, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте правительственной информации.

Как уточняет ТАСС, Лондон намерен запретить в Британии как военное, так и политическое крыло «Хезболлы», поскольку больше «невозможно провести различие» между ними. По утверждению британского министра внутренних дел Саджида Джавида, организация продолжает «попытки дестабилизации хрупкой ситуации на Ближнем Востоке».

Решение должен одобрить парламент, запрет может вступить в силу в ближайшую пятницу, 1 марта.

«Членство в «Хезболле» будет являться уголовным преступлением, которое предусматривает осуждение на лишение свободы вплоть до 10 лет», — говорится в документе.

Запрет «Хезболлы» в Британии одобрил госсекретарь США Майк Помпео. На своей странице в Twitter он поблагодарил правительство страны за данное решение, добавив, что противостоящее организации международное единство продолжает укрепляться.

Базирующееся в Ливане шиитское движение «Хезболла» запрещено в США, Израиле и Евросоюзе. Террористической организацией «Хезболлу» также признали члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.