Жителя Подмосковья посадили в тюрьму за симпатию к террористам

Мужчину из подмосковных Мытищ отправили в тюрьму за попытки оправдать деятельность террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

На заседании в Московском окружном суде 14 февраля мужчину приговорили к двум годам и трем месяцам колонии-поселения. Отмечается, что в 2016 году он опубликовал в Сети несколько роликов, в которых выступил в поддержку терактов, которые проводило ИГ, назвав их правильными и уместными. Также в видео он призвал всех присоединиться к незаконной организации и помогать ее представителям в осуществлении их деятельности.

Правоохранители в ходе расследования уголовного дела провели в доме подозреваемого обыск, во время которого изъяли средства связи, с помощью которых он выкладывал видео в Сеть.

12 февраля сообщалось, что Московский окружной военный суд (МОВС) признал 22-летнюю девушку виновной в финансировании террористической деятельности и приговорил к восьми годам колонии общего режима.