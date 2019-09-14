ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Его личные данные в частном порядки получили адвокаты семей погибших, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на судебный документ.

По данным издания, имя чиновника содержалось в докладе 2012 года. Родственники погибших несколько лет просили руководство США раскрыть данные этого секретного доклада, чтобы использовать их в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии.

ФБР отказалось предоставить семьям какую-либо иную информацию, кроме имени, отметив «исключительный характер дела». Как говорится в заявлении ведомства, при принятии этого решения учитывается «стремление родственников погибших понять, что же произошло с их близкими и кто несет за это ответственность». При этом подчеркивается, что сведения о причастности подозреваемого относятся к «теории следствия», но не являются «констатацией факта».

В свою очередь адвокат группы родственников Джеймс Крейндлер рассказал, что рассекреченное имя не стало для них чем-то неожиданным. Он подчеркнул, что родственники погибших будут добиваться раскрытия более полной информации.

Утром 11 сентября 2001 года четыре пассажирских самолета, захваченные террористами «Аль-Каиды», врезались в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона в Вашингтоне. В результате терактов погибли 2977 человек.

10 сентября 2017 года был подан иск в федеральный суд Нью-Йорка от лица 1,4 тыс. жертв трагедии к Саудовской Аравии. В заявлении сказано, что репетицию терактов финансировали дипломаты Саудовской Аравии в Вашингтоне.