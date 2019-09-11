Хантсман оценил поддержку от России после терактов 11 сентября

Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что американцы всегда будут помнить поддержку россиян после терактов 11 сентября. Его слова в годовщину трагедии опубликовало посольство Штатов в РФ в своем Twitter.

«Мы всегда будем помнить, как россияне скорбели вместе с нами по жертвам терактов, их доброту и сочувствие в дни, когда нас сплотила не только общая боль, но и стремление выстоять», — говорится в сообщении.

На странице дипмиссии добавили, что Хантсман почтил память жертв трагедии 11 сентября в церкви Святой Екатерины.

Сегодня 18-я годовщина атаки запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра (ВТЦ). 11 сентября 2001 года четыре пассажирских авиалайнера были захвачены 19 террористами «Аль-Каиды». Два лайнера врезались в здания башен ВТЦ. Еще один борт террористы направили на здание штаб-квартиры минобороны США Пентагон. Последний также летел в Вашингтон, но разбился в штате Пенсильвания. 2977 человек погибли в результате трагедии.