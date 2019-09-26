Продолжение преследует: Нетаньяху вновь доверили формирование кабинета

Вечером 25 сентября разрешилась самая острая политическая интрига Ближнего Востока — президент Израиля Реувен Ривлин определился кому доверить формирование правительства. Выбор в очередной раз пал на действующего премьера Биньямина Нетаньяху, заполучившего по итогам парламентских выборов больше сторонников, чем его главный соперник, лидер оппозиционной партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц. Теперь у Нетаньяху есть 42 дня, чтобы сколотить парламентское большинство — 61 мандат из 120. Весной ему это не удалось. Но по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, на этот раз он сделает всё возможное, чтобы не повторить апрельский кризис. Провести выборы в третий раз Нетаньяху могут и не дать, и тогда право формировать кабинет перейдёт к Бени Ганцу.

Биби снова на коне

Утром 25 сентября ЦИК Израиля объявил окончательные итоги выборов, прибавив один голос действующему премьеру. Но ситуация по-прежнему оставалась шаткой: «Ликуд» набрал 32 мандата, его союзники из ортодоксального лагеря — ШАС — 9, «Яадут а-Тора» — 7 и правая партия «Ямина» — 7. Всего 55 мест. До необходимого большинства в кнессете Нетаньяху не хватало (и по-прежнему не хватает) всего шести голосов. У главной оппозиционной силы «Кахоль-Лаван» 33 места, а всего у левого блока — 54 мандата.

Вечером того же дня оба лидера собрались в кабинете президента Реувена Ривлина, где последний ещё раз попытался склонить Ганца и Нетаньяху создать правительство национального единства. Это бы позволило тут же разрешить коалиционный кризис, поскольку обе партии вместе и так имеют необходимое большинство (32 + 33 = 65).

После двухчасовых переговоров стало ясно: Ганц не согласен идти на уступки правому правительству. Тогда Ривлин покинул зал заседаний, оставив политиков наедине. Это не помогло. Поэтому уже через 15 минут президент объявил, что доверит формирование правящей коалиции Нетаньяху.

Тем не менее, как пояснил «Известиям» сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Сергей Мелконян, пока ещё рано говорить об окончательной победе Нетаньяху — ему предстоят крайне нелёгкие переговоры.

— Ганца не стоит сбрасывать со счетов, он ведь сам сказал, что готов вторым начать формировать коалицию, — напомнил эксперт. — Нельзя исключать, что в случае неудачи Нетаньяху страна вновь, уже в третий раз отправится на выборы. Но это наиболее негативный вариант развития ситуации.

При этом эксперт отметил: если Биби, как называют Нетаньяху, не успеет сколотить правительство до ноября, он скорее всего, сформирует правительство национального единства (ПНЕ). В пользу этого вечером 25 сентября высказался и сам Нетаньяху. «Я и Ганц только вместе сможем сделать это», заявил он. Правда, ему придётся пойти на значительные уступки «Кахоль-Лаван». Или окончательно уйти с политической арены.

Тот факт, что Нетаньяху дали время до ноября — уже успех, поскольку это своего рода отсрочка от уголовного преследования, уверена эксперт по Ближнему Востоку Александра Аппельберг.

— По итогам апрельских выборов, когда лидер «Ликуда» не смог сформировать правительство, это право должно было перейти к Бени Ганцу. Но Биби быстро провёл закон, по которому парламент самораспустился, и страна пошла на вторые выборы. Подобные лазейки Нетаньяху будет искать и в будущем, — рассказала эксперт «Известиям».

Если всё же политики согласятся на ПНЕ, это предполагает ротацию с Бени Ганцем — каждый правит два года. Как пояснил Сергей Мелконян, этот шаг может быть выгоден Биби ещё и тем, что в 2021 году закончится срок президента Реувена Ривлина. И Нетаньяху вполне может попробовать занять освободившееся место.

Отголоски апреля

Очевидно, что повторяются события полугодичной давности. И Биби вновь будет стараться всеми силами переманить на свою сторону сторонников Ганца — в рядах поддерживающих «Кахоль-Лаван» наметилось определённое недовольство неудачами.

Но главной «жемчужиной» в короне правой коалиции могла бы стать партия «Наш дом — Израиль» (НДИ) во главе с Авигдором Либерманом, получившая восемь мандатов. Её лидер уже заявил, что не поддержит ни одного из кандидатов и призвал обоих лидеров сформировать ПНЕ.

Для привлечения на свою сторону НДИ, Нетаньяху придётся поступиться интересами ультраортодоксальных партий (ШАС, «Яадут а-Тора») и выполнить ультиматумы Либермана: начать призыв в армию учеников религиозных школ, разрешить гражданские браки и позволить магазинам самим решать работать или нет в шаббат.

Либо оставить всё как есть, учитывая, что ортодоксы поддерживают Нетаньяху в его политике на палестинском направлении и приносят в общий зачёт правой коалиции 15 мандатов.

По мнению израильского политолога Марка Новикова, летний манёвр «Ликуда» с перехватом части повестки у Либермана потерпел фиаско. И теперь Нетаньяху придётся признать поражение и идти на мировую с бывшим министром обороны.

— Сам разворот в сторону персонифицированной борьбы против Либермана был крайне неудачен. Агрессивная личная кампания на русском языке без позитивной повестки была, на мой взгляд, воспринята как оскорбление: русские в Израиле не любят, когда политики видят в них консолидированное меньшинство, — пояснил эксперт «Известиям».

В правящей партии не согласны с подобной трактовкой. Как пояснил «Известиям» член центра «Ликуда», советник премьер-министра по делам репатриантов из бывшего СССР Ариэль Бульштейн, если бы кампания по привлечению «русской улицы» не велась или велась в меньшем объёме, результаты «Ликуда» были бы гораздо хуже.

По мнению Марка Новикова, ПНЕ — самый вероятный вариант развития событий. И кажется, эпопея с назначением премьер-министра в очередной раз заканчивается фразой «продолжение следует».