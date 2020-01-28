Лавров прокомментировал американскую «сделку века» между Израилем и Палестиной

План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, получивший название «сделка века», должен в первую очередь получить оценку израильской и палестинской сторон, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «РИА Новости».

«Когда такой текст будет уже обнародован, наверное, самое главное — это узнать позиции сторон, в том числе и прежде всего позицию палестинцев», — отметил глава российского МИДа во время пресс-конференции в Москве.

При этом, по его словам, вначале необходимо дождаться официальной публикации текста.

Также к обсуждению этого плана должен подключиться «Ближневосточный квартет» — объединение Евросоюза, России, США и ООН по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта.

Министр добавил, что Россия еще не ознакомилась со «сделкой века», так как США не сообщали никаких деталей об этой инициативе.

Ранее в этот же день газета The New York Times со ссылкой на источники опубликовала материал, содержащий подробности «сделки века». По данным издания, в план по урегулированию израильско-палестинского конфликта входит передача большей части Иорданской долины под суверенитет Израиля.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.