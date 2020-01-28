Президент США Дональд Трамп огласил условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, согласно которой предполагается создание двух государств.

Согласно условиям американского плана, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля. При этом Палестине Трамп предложил выделить столицу в Восточном Иерусалиме. По словам американского президента, этот план может стать последним шансом для Палестины на обретение собственного государства. Он отметил, что в случае согласия палестинцы смогут удвоить свою территорию, сообщает «РИА Новости». Кроме того, «сделка века» обеспечит инвестиции в $50 млрд для нового палестинского государства, добавил он.

Трамп заявил, что уже написал письмо палестинскому президенту Махмуду Аббасу, в котором он изложил предложение по израильско-палестинскому урегулированию.

«Я объяснил ему, что территории, выделенные для его нового государства, будут открыты и останутся нетронутыми на четырехлетний период. И, что еще очень важно, мое видение предполагает, что палестинцам дается время, необходимое для того, чтобы подняться и решить проблемы, связанные с созданием ими государства», — сказал глава Белого дома во вторник, 28 января.

Он добавил, что за это время палестинцы смогут изучить сделку, провести переговоры с Израилем, обеспечить критерии государственности и стать по-настоящему независимыми. Американский лидер отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже согласился на предложенные условия.

«Сегодня Израиль делает большой шаг в сторону мира», — заявил Трамп.

По его словам, США выступают за сохранение статуса-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании. Американский лидер добавил, что будут предприняты «строгие меры» для того, чтобы мусульмане могли мирно посетить это святое место.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, в то время как Палестина претендует на восточную часть города.