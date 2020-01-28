Лидер ХАМАС выступил против «сделки века»

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания выступил против американской «сделки века», считая ее целью ликвидацию палестинского национального проекта. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом во вторник, 28 января, сообщает агентство WAFA.

Хания отметил, что палестинцы должны выступить против схемы ликвидации национального проекта страны, отметив, что ее граждане также должны придерживаться позиции президента, который отвергает «сделку века».

Аббас высоко оценил инициативу Хании, подчеркнув, что отказ от проекта по ликвидации палестинского плана основан на национальном единстве государства.

Как отмечает телеканал Al Mayadeen, Аббас и Хания договорились о совместных шагах по противодействию американскому плану. «Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем так называемую «сделку века» и будем противостоять ее реализации на всех направлениях, приветствуя действия в этом направлении в Палестине и за рубежом», — цитирует телеканал слова Аббаса.

Аббас также заявил, что сделка не пройдет без согласия палестинского народа, предупредив о «тяжелых последствиях для всего региона, если план будет реализован».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом во вторник назвал предложенный Соединенными Штатами план по урегулированию палестино-израильского конфликта реалистичным путем к миру. По его словам, план даст Израилю постоянную восточную границу, а всему миру — длительное перемирие в регионе, поскольку в результате его реализации никого не выгонят из дома.

Он добавил, что движение ХАМАС будет разоружено, а сектор Газа нужно демилитаризовать.

В свою очередь Трамп заявил на пресс-конференции о необходимости прекращения властями Палестины поддержки ХАМАСа, запрещенной в России группировки «Палестинский исламский джихад» и отказа от компенсаций семьям террористов-смертников, отмечает ТАСС.

Ранее в этот же день американский лидер обнародовал условия «сделки века». Согласно плану, предполагается сделать Иерусалим неделимой столицей Израиля, а Палестине выделить столицу в Восточном Иерусалиме. По мнению американского президента, это позволит палестинской стороне удвоить свою территорию.

До оглашения Трампом условий сделки источники The New York Times сообщали, что план подразумевает передачу большей части Иорданской долины Израилю.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились в мае 2018 года, после того как США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей, а Палестина претендует на восточную часть города.

Разработка «сделки века» началась в 2017 году. В июне 2019 года Соединенные Штаты обнародовали экономическую часть плана «От мира к процветанию», в которой говорится о развитии Палестины.