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Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины согласно «сделке века»

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Президент США Дональд Трамп 28 января опубликовал в Twitter карту новых границ Израиля и Палестины в рамках «сделки века». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Две ее части — сектор Газа и западный берег — соединят туннелем под территорией Израиля. Предполагается, что переселения палестинцев или израильтян не произойдет.

Как заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман, «сделка века» предусматривает создание скоростного транспортного сообщения между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, так как они были «исторически разделены географически и политически».

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В Белом доме заявили, что палестинское государство будет демилитаризовано в рамках предложенного соглашения.

Ранее Трамп представил детали «сделки века». Он отметил, что она обеспечит инвестиции в $50 млрд для нового палестинского государства. Американский лидер ожидает, что сделка получит поддержку со стороны соседей Израиля и Палестины.

США считают, что Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а также выступают за сохранение статуса-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании. Палестине Трамп обещает столицу в Восточном Иерусалиме, а также его план по ближневосточному урегулированию предполагает существенное увеличение территории, занимаемой палестинцами, передает «Интерфакс».

Американский президент рассказал, что он отправил письмо президенту Палестины Махмуду Аббасу. В нем он заявил, что территории, выделенные для его нового государства, будут открыты и останутся нетронутыми на четырехлетний период. Таким образом, палестинцы получат необходимое время для создания государства.

«Президент Аббас, я хочу, чтобы ты знал, что если ты выберешь путь мира, Америка и другие государства, мы будем там, с тобой, чтобы помочь тебе в разных сферах, мы будем помогать твоему каждому шагу, мы будет там, чтобы помочь тебе», — подчеркнул Трамп.

Разработка «сделки века» началась еще в 2017 году, однако до прошлого года никаких подробностей известно не было. В июне 2019 года США обнародовали экономическую часть «сделки», получившую название «От мира к процветанию» и касающуюся развития Палестины. В ней предполагается снижение бедности в два раза за 10 лет, удвоение ВВП и привлечение в ее экономику $50 млрд.

В настоящее время процесс мирного урегулирования между Палестиной и Израилем приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государственными проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорией, пишет ТАСС. Они планируют создать государство на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сделав столицей Восточный Иерусалим. Израиль отказывается возвращаться к границам 1967 года, а также делить с палестинцами Иерусалим.

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