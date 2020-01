Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины согласно «сделке века»

Президент США Дональд Трамп 28 января опубликовал в Twitter карту новых границ Израиля и Палестины в рамках «сделки века». Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Две ее части — сектор Газа и западный берег — соединят туннелем под территорией Израиля. Предполагается, что переселения палестинцев или израильтян не произойдет.

