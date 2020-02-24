С глаз стеной: как Индия готовится к визиту Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп 24 февраля прибывает с первым визитом в Индию . Одной из главных тем для обсуждения с премьером Нарендрой Моди обещает стать торговля , в отношении которой у двух государств накопилось немало противоречий. Сам Трамп даже заметил накануне визита, что с его страной в Индии «не очень хорошо обращаются» . Впрочем, приготовления принимающей стороны к визиту главы Белого дома и первой леди США говорят как раз об обратном: власти провинциальной столицы штата Гуджарат позаботились даже о том, чтобы ничто не ранило эстетических чувств высокого гостя. Каким образом — читайте в материале «Известий».

Бедность за порог

Стена, которую США продолжают возводить на границе с Мексикой, уже растянулась на 200 км и обошлась американским налогоплательщикам в сотни миллионов долларов. Стена, которую возвели на днях в столице индийского штата Гуджарат Ахмедабаде, протянулась всего на полкилометра и, конечно, потребовала более скромных финансовых затрат. Тем не менее у обеих стен нашлось кое-что общее — а именно Дональд Трамп . В первом случае, как известно, он распорядился возвести огромное заграждение на южных рубежах США для защиты от нелегалов, а во втором стену построили ради безопасности самого американского лидера во время его визита в Индию.



Начинающийся 24 февраля первый визит 45-го президента Соединенных Штатов в Индию стал долгожданным событием, и принимающая сторона подошла к встрече высокого гостя с особой тщательностью. Как пообещал в своем Twitter премьер Нарендра Моди, «Индия устроит незабываемый прием уважаемым гостям».

Индия_2 Дети играют возле стены, построенной вдоль трущоб Фото: REUTERS/Amit Dave

Особый упор был сделан именно на Ахмедабад в родном для Моди штате Гуджарат, который он возглавлял целых 12 лет до прихода в кресло премьера. Только в этом городе, где Дональд Трамп пробудет около трех часов, на подготовку его торжественной встречи ушло почти $14 млн. Половину этой суммы потратили на безопасность. Немалая часть — как раз на возведение кирпичного забора вдоль дороги, по которой проедет кортеж президента США. Как пояснили власти, он понадобился не только для безопасности, но и «для облагораживания внешнего вида» города — этот тезис тут же подкрепили оперативным высаживанием вдоль дороги финиковых пальм.

Но жители трущоб, которых таким образом отгородили от трассы, дружно решили, что власти попросту пытаются прикрыть от американского лидера неприглядную сторону индийской жизни.

« Зачем прятать нас, бедняков? Если уж они могут потратить деньги на эту стенку, почему бы не использовать эти деньги для улучшения условий жизни в наших трущобах», — заметил в беседе с местной прессой один из жителей этого района Кеши Сарания.

В пользу версии о том, что дело не столько в безопасности, сколько в попытках скрыть от глаз высокопоставленного гостя нищету, в избытке имеющуюся в жизни пятой по величине экономики мира, говорит и распоряжение властей Ахмедабада выселить 45 семей, проживающих в другом районе трущоб возле стадиона для игры в крикет.

Много чести

Стадион для крикета, любимейшего вида спорта в Южной Азии, станет центральным местом всего действа под названием «Намасте, Трамп!» . Недавно отстроенный комплекс Мотера на 110 тыс. зрителей — крупнейшая площадка для этого вида спорта в мире, и именно президенту США оказали честь его торжественно открыть. Кроме того, как пообещал американскому лидеру премьер Моди, от аэропорта до нового стадиона приветствовать лидера США будут порядка 7 млн индийцев. Правда, за неделю до визита официально зарегистрировались для участия в церемонии приветствия всего 100 тыс. местных жителей , отчитался один из представителей властей Ахмедабада Виджай Нера.

Индия_1 Репетиция парада в честь приезда Дональда Трампа в Ахмедабаде Фото: REUTERS/Amit Dave

Нынешнее мероприятие «Намасте, Трамп!» стало ответным жестом на прием Howdy Modi , которое прошлой осенью премьеру Индии устроили в Хьюстоне, напомнил «Известиям» президент Индийской Ассоциации журналистов-международников Виджай Наик. Тогда, к слову, поприветствовать Моди в Техасе съехались не только рядовые граждане США, но и более 50 тыс. американцев индийского происхождения.

— Действительно, сейчас огромные суммы расходуются на ответную встречу в Ахмедабаде, где популярность Моди самая высокая. И миллионы его сторонников могут сыграть и на руку Трампу перед предстоящими выборами , ведь индийская диаспора будет пристально следить ходом визита. Хотя оппозиция, разумеется, смотрит на это как на пустую трату ресурсов и денег, — сказал Виджай Наик.

Не меньше хлопот из-за приезда президента США оказалось и у Дели с Агрой, которые глава Белого дома тоже посетит. К примеру, реку Ямуну, протекающую неподалеку от Агры, где расположен знаменитый Тадж-Махал, на днях «освежили» 500 кубометрами воды из другой, более чистой реки, дабы неприятный запах был менее ощутим . Единственное, с чем пока не до конца определились власти Агры, — как отогнать от американского лидера и его сопровождения стаи диких обезьян , сотнями гуляющие по территории Тадж-Махала.

С тех пор как Нарендра Моди стал главой правительства, он уже принимал в своем родном штате Гуджарат некоторых иностранных лидеров — например, премьеров Японии и Израиля, а также председателя КНР. И ради них, конечно, тоже старались. Тем не менее приготовления к визиту главы Белого дома некоторым показались чрезмерными и не особо заслуженными.

— Трамп, что ли, Господь Бог, чтобы 7 млн человек приветствовали его? Он приезжает сюда ради собственных интересов, — ополчился на власти Индии лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Адхир Ранжан Чоудхури . — Трамп не собирается заключить с нами торговую сделку, он просто работает на пользу Америки, а вовсе не для того, чтобы сделать счастливыми нас.

Впрочем, на месте индийского премьера любой лидер этой страны поступил бы точно так же, предположил Алексей Куприянов из Института мировой экономики и международных отношений РАН.

— США предлагает Индии в обмен на абстрактную приверженность общему сдерживанию Китая свою финансовую и технологическую помощь . Встретить Трампа как родного — мера не обязывающая. Но чем больше таким образом демонстрируется уважения и любви, тем меньше потребуется уступок в плане торговли, — пояснил эксперт-индолог «Известиям».

С неприятным осадком

Обсуждение двусторонней торговли, а точнее, снижение трений в этой области — одна из главных задач, которую ставят перед собой лидеры США и Индии во время нынешней встречи .

В 2019 году Дональд Трамп вычеркнул Индию из программы для развивающихся стран, которая предоставляла ряду индийских экспортеров беспошлинный доступ к рынку США. А также оставил страну в списке тех, для кого повысились пошлины на ввоз в Штаты алюминия и стали. Дели ответил повышением тарифов на американские сельхозпродукцию и медицинское оборудование.

Кроме того, все последние годы на фоне зацикленности 45-го президента США на снижении дефицита в торговле с другими странами Вашингтон давил на Индию и по этой проблеме. Хотя дефицит в пользу Дели три года назад составлял всего $22 млрд (для сравнения, дефицит торговли США с Китаем был $346 млрд в прошлом году). Тем не менее к рубежу 2018–2019 годов он снизился до $17 млрд — за счет того, что с 2017-го Индия начала импортировать сырую нефть и СПГ из Америки. И такие закупки, судя по всему, будут расти: на фоне санкций США против Ирана, бывшего одним из главных поставщиков сырой нефти для индийских НПЗ, Дели был вынужден свернуть торговлю энергоносителями с Тегераном.

При всем этом обиженным на визави остался именно Дональд Трамп.

— С нами не очень хорошо обращаются в Индии, но мне очень нравится премьер-министр Моди, — заметил глава Белого дома накануне визита.

Индия_4 Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: TASS/Zuma

Он также признал, что полноценного торгового соглашения по итогам его нынешней поездки ждать не стоит. Но зато в будущем — «не знаю, до выборов или после» — две страны обязательно подпишут «очень хорошую сделку».

— Торговые переговоры часто затягиваются, поскольку каждая сторона пытается договориться в выгодном для себя ключе, — сказал «Известиям» президент Палаты по торговле, промышленности и сельскому хозяйству Millenial India Анил Тригунайят. — В ходе визита возможна мини-сделка по торговле, но она не решит реальную проблему доступа к рынку для каждой из сторон, поскольку помимо тарифов у обеих стран есть и другие сложные вопросы.

Тем не менее, по словам эксперта, визит президента Трампа важен потому, что позволит двум лидерам обсудить не только двусторонние связи, но и события в различных горячих точках, например в Афганистане и на Ближнем Востоке, то есть то, что может дестабилизировать глобальное сотрудничество в области безопасности и обороны.

И, как минимум, Дональду Трампу должно стать просто приятно от того радушного приема, который ему так старательно приготовили в Индии.