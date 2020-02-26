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Врач рассказал о попытках приучить Трампа к здоровому образу жизни

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон рассказал, что команда медиков предпринимала попытки приучить президента США Дональда Трампа к здоровому образу жизни. Об этом сообщает The New York Times.

По словам Джексона, медики пытались ограничивать главу государства в мороженом, а также приучить его к регулярным физическим упражнениям.

Врач рассказал, что его целью было помочь президенту сбросить около 7 кг, однако его попытки не увенчались успехом.

«Но мы работали над его диетой. Мы ограничивали его в мороженом, а также добавляли цветную капусту в пюре», — подчеркнул Джексон.

В 2018 году адвокат Трампа Руди Джулиани рассказал, что глава государства пообедал блюдом из McDonald's, заказав там гамбургер с половиной булки. Таким образом, президент пытался следовать рекомендациям врачей и потреблять меньше углеводов, пишет The Independent.

Ранее сообщалось, что президент США сел на временную диету по рекомендации главного врача Белого дома. При росте 190 см он весил 108 кг, до нижней границы ожирения ему не хватало около 400 г. Врач рекомендовал американскому лидеру сократить потребление углеводов и жиров, исключить из рациона говядину, а также заниматься ежедневными физическими упражнениями. Тогда же Джексон утверждал, что Трамп обладает «невероятными генами» и при лучшем питании мог бы прожить до 200 лет.

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