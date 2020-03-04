Дональд Трамп победил на праймериз во всех штатах в «супервторник»

Действующий американский лидер Дональд Трамп во вторник, 3 марта, одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии. Об этом 4 марта свидетельствуют подсчеты KAIT.

По данным издания, Трамп лидирует в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Калифорния, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта. В таких штатах, как Мэн и Миннесота, у главы государства не было соперников, поэтому там ему достались 100% голосов делегатов.

Единственным соперником Трампа был бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, который ранее получил один голос по итогам кокуса в Айове 3 февраля. Однако, по итогам «супервторника», его популярность не возросла.

В некоторых штатах, таких как Арканзас, Техас и Калифорния, помимо Трампа и Уэлда, в праймериз республиканцев принимал участие также бизнесмен Роки де ла Фуенте, но ему не досталось ни одного голоса.

Де-факто у Дональда Трампа нет реальных конкурентов внутри партии. В связи с этим в штате Вирджиния первичные выборы республиканцев в этот день вообще было решено не проводить, так что для этой партии голосование прошло только в 13 штатах.

3 марта в США прошел так называемый супервторник, когда первичные выборы проводятся в 14 американских штатах и в Американском Самоа — заморской территории США. На них избираются делегаты-выборщики, которым предстоит на национальных съездах партий отдать свой голос за того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся в США 3 ноября.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев, действующий американский лидер Дональд Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.