Прямой эфир
Сюжет:

Трамп назвал Блумберга и Уоррен главными неудачниками праймериз

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий американский лидер Дональд Трамп поделился своим мнением относительно низкого рейтинга кандидатов от Демократической партии Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен на праймериз «супервторника». Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

С чистого социалиста: почему Берни Сандерс — реальный шанс демократов
Сенатор от Вермонта подошел к «супервторнику» лидером

Президент США назвал Блумберга «самым большим лузером» с наибольшим отрывом от остальных участников на предварительных выборах. «Мини-Майк», по мнению Трампа полностью провалил свое участие в выборах, потратив $700 млн впустую.

Также американский президент высказался о Элизабет Уоррен, объявив ее неудачницей ночи праймериз. Кандидат по кличке «Покахонтас», как ее называет Трамп, не смогла получить первенство в своем родном штате Массачусетс и должна, по мнению Трампа, «присесть рядом с мужем и выпить холодного пива».

1 марта американский президент, выступая на конференции Союза американских консерваторов высмеял Майкла Блумберга из-за его «маленького роста». В свою очередь американский бизнесмен ответил на насмешки Трампа.

Ранее президент США выложил видеоролик, пристыдив Майкла Блумберга за облизывание пальцев во время поедания пиццы.

На прошедших праймериз Майкл Блумберг выиграл только в штате архипелага Американское Самоа. При этот кандидат от демократов заявил о продолжении своей избирательной кампании.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп в предвыборной гонке занял лидирующие позицию на праймериз республиканцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Демократ Уоррен заявила о планах победить на праймериз в США
Блумберг обвинил Трампа в нехватке ресурсов для борьбы с COVID-2019

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020