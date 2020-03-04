Трамп назвал Блумберга и Уоррен главными неудачниками праймериз

Действующий американский лидер Дональд Трамп поделился своим мнением относительно низкого рейтинга кандидатов от Демократической партии Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен на праймериз «супервторника». Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

Президент США назвал Блумберга «самым большим лузером» с наибольшим отрывом от остальных участников на предварительных выборах. «Мини-Майк», по мнению Трампа полностью провалил свое участие в выборах, потратив $700 млн впустую.

Также американский президент высказался о Элизабет Уоррен, объявив ее неудачницей ночи праймериз. Кандидат по кличке «Покахонтас», как ее называет Трамп, не смогла получить первенство в своем родном штате Массачусетс и должна, по мнению Трампа, «присесть рядом с мужем и выпить холодного пива».

1 марта американский президент, выступая на конференции Союза американских консерваторов высмеял Майкла Блумберга из-за его «маленького роста». В свою очередь американский бизнесмен ответил на насмешки Трампа.

Ранее президент США выложил видеоролик, пристыдив Майкла Блумберга за облизывание пальцев во время поедания пиццы.

На прошедших праймериз Майкл Блумберг выиграл только в штате архипелага Американское Самоа. При этот кандидат от демократов заявил о продолжении своей избирательной кампании.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп в предвыборной гонке занял лидирующие позицию на праймериз республиканцев.