Блумберг ответил Трампу на насмешки из-за роста

Бизнесмен и кандидат в президенты США Майк Блумберг ответил на насмешки американского лидера Дональда Трампа, который дразнит его из-за роста.

Выступая перед своими сторонниками, Блумберг отметил, что главное не рост, а голова на плечах.

«Дональд Трамп сказал вчера, что я низкого роста. Я говорю: Дональд, в тех местах, откуда я родом, мы меряем людей от шеи и выше», — цитирует бизнесмена «РИА Новости».

Трамп называет своего соперника по президентской гонке Мини-Майком, намекая на невысокий рост Блумберга. Например, во время одного из своих выступлений Трамп присел за трибуной таким образом, чтобы виднелась только голова. Так он спародировал Блумберга, принявшего ранее участие в дебатах.

Примечательно, что рост Блумберга составляет около 173 сантиметров. Однако Трамп с ростом в 190 см всё равно считает его невысоким.

Ранее 4 марта сообщалось, что президент США призвал Блумберга прекратить облизывать пальцы.